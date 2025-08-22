Temor en B° Santa Rita por el fuego: Vecinos recibieron asistencia médica

Momentos de temor se vivieron esta tarde en barrio Santa Rita donde el fuego llegó a los pastizales de un canal de la zona oeste de la ciudad.

El fuego consumió pastizales y llegó a una vivienda en que la parte trasera tenía maderas acumulada. Trabajaron en el lugar personal de bomberos y brigada forestal para apagar el fuego.

Algunos vecinos debieron recibir asistencia del personal del SAMEC debido a los momentos de tensión que se vivieron. Un grupo de jóvenes ayudó a apagar las llamas con baldes con agua que sacaban del canal.