Prisión preventiva para un abuelo por fotografiar a su nieta y una primita

La justicia dictó la prisión preventiva de un hombre de 55 años, como autor de los delitos de abuso sexual simple agravado y corrupción de menores en concurso real.

Se trata de un abuelo que fue denunciado por una de las madres de las menores por actos que este habría cometido en perjuicio de las menores, vulnerando su integridad sexual. Según detallaron, el hombre tenía en su poder fotografías que habría tomado sin conocimiento de las menores, mientras ellas se bañaban.

Según se informó, el acusado posee antecedentes condenatorios.