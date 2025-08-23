El Chaqueño Palavecino y un homenaje que quedará para siempre en el corazón del pueblo

En Tartagal, ciudad donde "El Chaque" vivió parte de su vida, la municipalidad de la ciudad, inauguró una calle con su nombre: “Chaqueño Palavecino”.

"Para mí es un gusto y un privilegio inmenso que lleve mi nombre. Es un reconocimiento que me une aún más a mi gente y a mi tierra querida". Dijo visiblemente emocionado el cantor del pueblo, El Chaqueño Oscar Esperanza Palavecino.

El emotivo acto contó con la presencia del Gobernador de la provincia de Salta Gustavo Sáenz y el intendente de la ciudad de Tartagal Franco Hernández Berni.

En la oportunidad, el intendente agradeció la presencia de las autoridades y de todos los que hicieron posible este gesto que llena de orgullo y emoción a los vecinos de la ciudad norteña.

¡Qué viva el folklore y nuestras raíces!