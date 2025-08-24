Incendios: En pocas horas dos familias perdieron sus hogares completamente

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán vivió una madrugada marcada por el fuego, con dos incendios de viviendas registrados en menos de 24 horas en distintos barrios, que movilizaron a Bomberos Voluntarios, SAMEC y Policía.

El primer siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Campo Chico, en la intersección de Martín Fierro e Iguazú. Una vivienda de madera de aproximadamente 8 x 10 metros, con techo de chapa de cinc, fue rápidamente consumida por las llamas.

Los ocupantes lograron salir ilesos, aunque un vecino que intentó ayudar ingresando a un sector energizado sufrió una descarga eléctrica y debió ser trasladado por el SAMEC para recibir asistencia. Bomberos trabajaron durante varias horas en tareas de contención, sofocación y enfriamiento, evitando que el fuego alcanzara viviendas cercanas.

Horas más tarde, alrededor de las 23:40, otro incendio estructural se reportó en el barrio Vialidad, sobre calle Rebollo al 1400, cerca de la Ruta Nacional 50. En el lugar, una vivienda con revestimiento de madera, perteneciente a la familia Ortega, quedó totalmente destruida.

Dos dotaciones de bomberos, con una autobomba y un camión cisterna, realizaron ataque directo y enfriamiento preventivo, debido a la cercanía de otras casas que corrían riesgo.

A pesar de las pérdidas materiales, no se reportaron víctimas fatales en ninguno de los siniestros. Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones con instalaciones eléctricas y materiales inflamables, especialmente en viviendas con estructuras de madera, para evitar nuevos incidentes.