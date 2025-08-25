Cargnello pidió no abandonar a los enfermos: “El dolor también es escuela”

En la misa del Milagro de los Enfermos, monseñor Mario Antonio Cargnello llamó a la comunidad a sostener y acompañar a quienes atraviesan el sufrimiento, recordando que el dolor, además de tristeza, puede ser un espacio de aprendizaje y testimonio.

“La enfermedad para el que la padece es dolor, sufrimiento, abandono, tristeza. Pero también es escuela”, expresó el arzobispo, quien aseguró que muchas veces son los propios enfermos quienes enseñan y consuelan a quienes los rodean.

Cargnello compartió la historia de una mujer con una enfermedad pulmonar que, pese a sus dificultades, agradecía a Dios por poder respirar mejor al encontrar una posición que le daba alivio. “He aprendido de ellos. Uno piensa qué palabra de consuelo dar y termina siendo consolado por el enfermo”, reflexionó.

En su homilía, pidió a los fieles no desentenderse del dolor ajeno: “Compartir el júbilo con los enfermos es comprometernos a no mirar para otro lado cuando tenemos un enfermo en la familia, a no abandonar a los ancianos”.

Finalmente, destacó la importancia de los gestos simples de cercanía y escucha: “Cuando uno visita los hospitales es admirable ver personas que los respetan y les hacen sentir que no están solos. Eso es jubileo para los enfermos”.