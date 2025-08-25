“Este equipo se pone cada vez más el traje de la Primera Nacional”, dijo el DT de Central

Central Norte logró un triunfo agónico ante el líder del torneo, un resultado que fortalece al equipo en su objetivo de mantener la categoría y que marca un antes y un después en su campaña.

El próximo desafío será visitar al escolta, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en lo que el entrenador Pablo Fornasari anticipa como “otra final”.

En conferencia de prensa, Fornasari valoró la victoria: “La realidad es que nos quedamos con una victoria que para nosotros es muy, muy importante. Creo que le ganamos a uno de los equipos que va a ascender este año, sin dudas el mejor que enfrentamos desde que estamos en Central Norte y, probablemente, el mejor equipo que he visto del torneo hasta el momento. Los muchachos ejecutaron el plan de juego que habíamos diseñado a la perfección”.

Sobre el significado de ganarle al puntero, el técnico agregó: “Sin dudas, es la victoria más importante desde que estamos. Todas las victorias valen, porque cada punto suma, pero esta fue especial: nos acerca al objetivo principal, que era la salvación, y se logró ante un equipo que perdió apenas dos partidos en todo el año”.

Foransari también destacó el compromiso de sus jugadores: “Felicito a mis jugadores. Muchos hicieron cosas que no venían haciendo habitualmente. Respondieron de la mejor manera, se sacrificaron y dieron todo por el grupo. Este plantel sigue demostrando que quien le toca se rompe el alma por sacar a Central Norte de la situación en la que estábamos”.

Finalmente, el entrenador anticipó lo que será el próximo partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy: “El domingo tenemos otra final. Para la gente, claramente es un clásico y muy importante. Vamos a ir a cumplir nuestro plan de partido y a buscar el triunfo; y si no se puede ganar, debemos sumar algo, como siempre digo. Será un partido contra un gran rival, otro posible candidato al ascenso. Estoy convencido de que el equipo que enfrentamos hoy va a ascender sin dudas”.