El campo salteño confía que Nación siga acomodando la macroeconomía y baje las retenciones

Luego de lo vivido en su exposición anual en la Sociedad Rural Salteña, el campo local consideró que todavía “falta mucho” por cuanto medidas que tome el Gobierno de la Nación en beneficio del sector, esperando que pueda ordenar la economía aún más, pensando en las retenciones, la necesidad de infraestructura, etc.

Así lo comentó el productor Carlos Segón, ex presidente de la Sociedad Rural quien, en diálogo con FM Aries, planteó “todavía falta mucho” en las medidas para el campo, como ser “en el tema de las retenciones, el campo se opuso y se seguirá oponiendo” a las mismas.

A esto sumó “el tema del flete, que es muy complejo para el norte, para el maíz se lleva casi 40% del valor del producto en puerto, en la soja un poco menos (el porcentaje) pero los deja afuera de toda posibilidad”, aseveró el productor.

Destacando que se ha hecho un control de la inflación, lo que ha llevado a tener un solo tipo de dólar y un poco de tranquilidad al sector agropecuario, Segón expresó: “Esperamos que el Gobierno pueda acomodar la macroeconomía para que pueda bajar las retenciones lo antes posible”.

Tema que no olvidó es el de la necesidad de una mejor infraestructura, como ser en el estado de las rutas. “Este país sufre esa falta desde hace 30 o a 40 años, si pensamos en la provincia de Salta, la última ruta que se hizo fue la 13 en Rivadavia, que debe tener 10 años y ya está destruida, después no hay rutas nuevas y no se mantienen las actuales”, espetó.