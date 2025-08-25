Sáenz entregó nuevos móviles a la Policía: "Brindar seguridad al pueblo es nuestra prioridad"

Fue en la mañana de este lunes que, en la Jefatura de la Policía, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó un acto donde realizó la entrega de camionetas y motocicletas a la fuerza, reforzando el parque automotor en vista de cumplir con la premisa de dar más seguridad a los vecinos.

En el acto, primeramente habló el jefe de la Policía, comisario Diego Bustos quien agradeció al mandatario pues “día a día apuesta a las fuerzas de seguridad, que no es una inversión, es una necesidad para que la sociedad esté mejor, en su gestión ya entregó más de 700 vehículos”, enumeró.

Por su parte el ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Solá Usandivaras, se explayó comentando que en 2025 la gestión de Sáenz ya suma 72 unidades móviles nuevas para la Policía. “Se ha reforzado el parque automotor con más de 300 unidades; sabemos que nunca es suficiente, por eso ya está en proceso adquirir 48 motos más para la Policía”, anticipó.

"La realidad está puesta sobre la mesa, hay un compromiso de todas las fuerzas"

Posteriormente el gobernador tomó la palabra y mencionó que “siempre fue política de Estado la seguridad, esta institución necesitaba de recursos humanos, pero también recursos para trabajar dignamente”, espetó.

Es por eso que en la actual gestión “renovamos casi el 50% de la planta de camionetas, motos, del parque automotor, con mucho sacrificio, en un contexto muy difícil, pero brindar seguridad al pueblo es nuestra prioridad”, garantizó.

Por último reiteró que “en materia de seguridad, toda inversión nunca es un gasto, independientemente de la situación que nos encontramos, sabemos cuáles son las prioridades y hoy, la seguridad, es una prioridad”, afirmó a los salteños para concluir.