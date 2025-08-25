Mirá el VIDEO: Roban bicicleta en un templo de Testigos de Jehová de Embarcación

La inseguridad sigue preocupando a los vecinos de Embarcación, incluso a plena luz del día. Este domingo por la mañana, un hombre fue protagonista de un robo en Barrio Villa Jardín, donde sustrajo una bicicleta desde el interior de una vivienda que funciona como templo de los Testigos de Jehová.

Al revisar las cámaras de seguridad, el pastor del lugar advirtió que un sujeto desconocido ingresó al templo, se apoderó de la bicicleta y huyó.

Las imágenes, difundidas por UVC Canal 10 de Embarcación, muestran al delincuente acercándose de manera sospechosa al templo, trepando para sustraer la bicicleta y luego escapar.

El robo fue denunciado a las autoridades, que ya trabajan para identificar al sospechoso y recuperar el rodado.

El robo en un lugar de culto genera alarma en la comunidad, que solicita mayor vigilancia y prevención ante hechos de inseguridad que afectan tanto a vecinos como a instituciones religiosas.