Con medicamentos, agua y contención, asistieron a los perritos afectados por incendios

Salta atraviesa una temporada donde los incendios ven un escenario ideal para propagarse, generando llamaradas que arrasan y dejan dolor en aquellos que lo pierden todo, pero no solo afecta a quienes saben del peligro del fuego, sino también a los animales.

Los animales, fieles compañeros y cuidadores del hogar, a pesar de las llamas permanecen en cercanía de sus refugios, es allí donde entran los profesionales y operarios de la Subsecretaria de Bienestar Animal desplegando su asistencia y contención.

En este caso estuvieron en los incendios que afectaron la zona de San Luis, informando que cuatro perros presentaron cuadros respiratorios moderados, sin sufrir, afortunadamente, lesiones cutáneas ni quemaduras.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, informó que tras un chequeo general a cada uno de los animales, se les administró medicamentos de soporte, agua y un lugar de contención hasta ser estabilizados.

La Subsecretaría de Bienestar Animal hizo hincapié en las guardias permanentes y continuas que llevan adelante para responder ante situaciones de emergencia donde la salud de los animales este en riesgo informó La Yapa Salta.

“El compromiso es estar presentes, velando siempre por el cuidado de los animales” concluyeron.