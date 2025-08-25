Día del peluquero: "No es fácil encontrar uno que satisfaga en el corte"

Efeméride e la semana que comienza es la de este lunes, correspondiendo al Día Internacional del Peluquero, fecha que se conmemora cada 25 de agosto para honrar la labor de los profesionales que dedican su vida a transformar, con su destreza y habilidades, la imagen de millones de personas alrededor del mundo.

En ese contexto el medio Somos Salta estuvo conversando con el reconocido estilista salteño, Pablo Copa, quien no solo reflexionó lo importante que es la actividad del peluquero, sino que abogó porque puedan tener el colegio de profesionales que desde mucho tiempo impulsan.

Primeramente, recordó el origen de la efeméride, mencionando que “cuenta la leyenda de un rey con un peluquero, confidente, al que le pedía consejos y cuando murió, ese rey declaró la jornada como día del peluquero”, mencionó sobre el relato.

En este punto razonó que efectivamente el oficio es importante pues “le cortamos el cabello a muchas personas, gobernadores, legisladores abogados, personas de la sociedad que son importantes y se entabla una amistad, no es fácil encontrar un peluquero que satisfaga en el corte”.

Sobre el presente de los peluqueros, reconoció que la profesión “tiene sus altibajos, es un país que cada cuatro y ocho años te cambia las reglas del juego, podríamos estar mejor, pero a veces no tenemos lo que tenemos que tener; no estamos ni mal ni bien”, quiso mirar el vaso medio lleno.

Algo que rescató es que un problema que vienen sobrellevando hace tiempo es que “no podemos nuestra ley, con un colegio para la ejerció del oficio del peluquero, porque es un oficio que evolucionó bastante, colinda mucho con la salud”. Copa recordó que se hizo un proyecto, se lo presentó pero “las provincias no acompañan, no sabemos qué intereses puedan haber, tenemos sindicato, confederación, paritarias… pero no una ley”.