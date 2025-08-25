River visita a Lanús: ¿cómo formará Gallardo el equipo?

Esta noche River se enfrentará a Lanús por la sexta fecha del Grupo B. Los dirigidos por Gallardo vienen de meterse en cuartos de final de la Libertadores.

Con pocos días para preparar el duelo ante el Granate, el DT tendría decidido preservar a algunos jugadores luego del enorme desgaste físico en la reciente victoria sobre Libertad por penales, en la que jugó toda la segunda mitad con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo.

Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los tres jugadores de campo más veteranos, sumados a Paulo Díaz, quien fue reemplazado en el entretiempo por un traumatismo en uno de sus tobillos, se quedaron afuera del equipo para no forzar la máquina. Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero serían sus reemplazantes.

Además, podrían también descansar Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, recién recuperado de una lesión. Si esto sucede, Sebastián Boselli podría ingresar como lateral derecho (Fabricio Bustos está lesionado) y Juan Carlos Portillo sumaría su segunda aparición como primer marcador central.

En tanto, la idea es que Juan Fernando Quintero vuelva a tener otra titularidad, luego de haber sido sacrificado ante Libertad por la roja a Galoppo.

Por último, en la ofensiva reaparece Maximiliano Salas, que obtuvo el alta tras poco más de tres semanas afuera de las canchas. El ex-Racing arrancaría desde el banco, y la dupla titular estaría conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Borja. El Gordo anotó el gol del 1-0 y debió ser reemplazado por un problema en un dedo del pie, mientras que el Colibrí ingresó con ímpetu y ejecutó su penal con mucha personalidad.

De esta manera, Gallardo formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina, Facundo Colidio, Miguel Borja o Sebastián Driussi.

El partido dará inicio a las 21:15 por ESPN Premium.