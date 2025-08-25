Asesino serial en Jujuy: Siguen apareciendo muestras de ADN en la casa del horror

El fiscal regional Guillermo Beller, confirmó que se encontraron dos nuevos perfiles de ADN dentro de la vivienda que pertenece al acusado y donde se habrían cometido múltiples homicidios.

"Entendemos que con el pasar de los días probablemente vamos a seguir teniendo perfiles, siendo que son más de 200 las evidencias que se están analizando", remarcó el fiscal a los medios. No descartan que el ADN coincida con las personas que han sido denunciadas como desaparecidas, teniendo en cuenta que anteriormente ya se confirmaron dos víctimas (Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa).

El fiscal también adelantó que se trabajará sobre las prendas de vestir que había en el lugar, entendiendo que podría haber pertenecido a las personas desaparecidas "había sangre en varios lugares, por lo que se ha aplicado el procedimiento por parte del personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación".

Por el momento, Matías Jurado, está apuntado por la muerte de dos personas.