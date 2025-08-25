Travel Rock: reclamos por cláusulas abusivas, demoras en devoluciones y pésima atención en Salta

Viajar a Bariloche en el último año del secundario es un sueño para miles de estudiantes. Sin embargo, detrás de esa ilusión aparecen reclmaos contra Travel Rock, una de las empresas más grandes y con mayor peso en el mercado de viajes estudiantiles, que hoy se ve cuestionada por su manera de operar en Salta y en otras provincias.

Cobros inmediatos al cliente, pero demoras en las devoluciones

Padres y estudiantes aseguran que la compañía aplica intereses si hay atrasos de apenas un día en el pago de una cuota, pero cuando se trata de cumplir con sus propias obligaciones, la realidad es muy distinta.

Según contratos firmados, si un alumno debe dar de baja el viaje, la empresa debería reintegrar hasta el 50% del monto total abonado en un plazo de 90 días. Sin embargo, muchas familias denuncian que ese dinero nunca llega en tiempo y forma, incumpliendo así con lo estipulado en el contrato que la misma compañía impone.

Dice el contrato respecto a Cancelaciones.

La cancelación es individual y deberá efectuarse por escrito sin excepción. “El Organizador” podrá retener a quienes cancelen su viaje, un porcentaje sobre el total del precio del viaje pactado según la siguiente escala: hasta 60 días antes de la fecha de salida del viaje, 25% (veinticinco por ciento); de 59 hasta 30 días antes de la fecha de salida del viaje, 35% (treinta y cinco por ciento); del día 29 en adelante, el 50% (cincuenta por ciento). Cuando la fecha de salida esté estipulada por quincena se tomará su último día como fecha de salida; salvo que La Empresa haya notificado al pasajero el día exacto de partida con la debida antelación... Se reintegrará el 65% (sesenta y cinco por ciento) de lo abonado si se encuentra al día con su plan de pagos a la fecha de la solicitud de la cancelación y hasta 20 días antes de la salida, pasado ese plazo, quedará a criterio de la empresa reintegrar el importe que considere. La Empresa hará efectiva la devolución al pasajero dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que fue solicitada la cancelación.

Un trato desigual: “Exigen todo, pero no cumplen nada”

Los clientes destacan que Travel Rock exige al máximo el cumplimiento de las cláusulas, aplicando sanciones, intereses y condiciones estrictas a las familias. Pero cuando se trata de su responsabilidad, la respuesta es otra: silencios, excusas y falta de soluciones.

“Exigen todo de nuestra parte, pero ellos no cumplen nada de lo que firmaron”, relatan padres afectados, que sienten que la relación con la empresa es completamente desigual.

Atención deficiente y sin canales claros de reclamo

Otro de los puntos más criticados es la pésima atención al cliente en Salta. "En la oficina local, solo hay una persona encargada de responder consultas", lo que genera largas esperas, falta de comunicación y frustración entre quienes buscan respuestas rápidas frente a problemas serios.

Además, los clientes denuncian que "no existe un canal efectivo de reclamo": las familias no saben a dónde dirigirse para presentar quejas formales, más allá de llamadas o correos que rara vez obtienen respuesta.

Un monopolio que preocupa

Al tratarse de una empresa que concentra gran parte del mercado de viajes estudiantiles, padres y alumnos sienten que no hay alternativas reales y que Travel Rock “hace lo que quiere”, aprovechando su posición dominante para imponer condiciones que, en la práctica, resultan abusivas.

Una deuda pendiente: respeto al consumidor

En tiempos donde la defensa de los derechos de los consumidores debería ser prioritaria, los reclamos contra Travel Rock ponen en agenda la necesidad de controles más estrictos, transparencia en la operatoria y sanciones efectivas a quienes no cumplen con lo pactado.

Mientras tanto, las familias siguen esperando que se respeten sus derechos y que el sueño de un viaje de egresados no se convierta en una pesadilla burocrática y económica.