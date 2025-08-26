Aguirre Astigueta se postula como Defensor del Pueblo: “Quiero reforzar el control municipal”

En diálogo con InformateSalta, el Dr. Sebastián Aguirre Astigueta habló sobre su postulación para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de Salta. En Salta hubo 23 postulantes para ocupar el cargo, un rol clave para proteger los derechos de los vecinos y controlar el funcionamiento de la administración municipal.

El abogado explicó que su motivación se basa en su trayectoria profesional vinculada a los derechos fundamentales y el derecho público. “A mí lo que más me gusta es la cuestión de la independencia funcional, que se actúe según eso. Me parece que eso es lo más importante del defensor del pueblo”, afirmó.

"Creo que hay que ser más firme en el control municipal. Esa sería mi misión"

Sobre la función actual de la Defensoría, Aguirre Astigueta consideró que se debe reforzar la atención y la solución a los vecinos. “Hoy la defensa ya está en una cuestión importante más protocolar. Creo que hay que ser más firme en el control municipal. Esa sería mi misión, el control del funcionamiento de los servicios de la municipalidad”, señaló.

Consultado por la cantidad de postulantes, reconoció que lo sorprendió gratamente y destacó la diversidad de perfiles. “Hay perfiles políticos, hay perfiles sociales. A mí me interesa la independencia técnica y la defensa de los derechos. Vengo del derecho constitucional y busco que se cumpla la ley”, explicó.

Por último, resaltó su experiencia previa como procurador junto a la municipalidad y asesor de varios municipios, lo que, según él, lo diferencia de otros candidatos. “Son más de 20 años dedicados a los derechos constitucionales”, concluyó.