Muerte de Leonel Francia: Había sangre hasta en la cucha del perro

En el marco del juicio por la muerte del niño Leonel Francia, este lunes se celebró una nueva audiencia.

En esta ocasión declaró el perito del Centro de Investigadores Fiscales quien estuvo a cargo de la inspección de la vivienda y la reconstrucción de los hechos. Según explicó, la investigación dio inicio el mismo día de la muerte del niño, quien según declaraciones de su madre se habría caído del primer piso de su vivienda en B° Solidaridad.

El testigo detalló que las manchas de sangre estaban en toda la vivienda, la mayoría en la planta baja, se tomaron diez muestras de las cuales eran todas sangre humana y pertenecían al niño. La sangre estaba en la cama, en la cucha del perro, en un patio, en una bolsa de plástico, en el mango de una pala guardada en un baño que funcionaba como depósito; debajo de la pileta del lavadero; en el marco de una puerta y en el piso; en el capó del automóvil.

También encontraron sangre diluida en agua en el garaje.

El testigo también se refirió a las prendas incautadas ese 31 de agosto y que correspondían a las que vestían el niño y su madre esa mañana. Esto se pudo determinar a partir de imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

En el caso del niño, el perito señaló que la ropa (un buzo, un pantalón deportivo y un par de zapatillas negras) estaba húmeda, en el lavarropas.

El perito también aseguró que se buscó en la vivienda algún elemento que podría ser el que se haya usado para causar una lesión mortal, pero no se encontró nada. Tampoco se ubicó el celular del menor.

Por las características de la lesión punzopenetrante que presentaba el niño en la cabeza, se supone que el elemento debía tratarse de algo metálico, duro, con punta y de no menos de 12 centímetros de largo.

El perito remarcó que en la planta alta –donde según la acusada se había accidentado su hijo- tampoco había ningún elemento propio de una obra en construcción compatible con la herida letal.