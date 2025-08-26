¡Vuelve Franco! Este fin de semana regresa la F1 en el GP de Países Bajos

Este fin de semana, la Fórmula 1 retoma la actividad con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, donde Franco Colapinto disputará su novena carrera con Alpine, en busca de sumar puntos por primera vez en la temporada.

La segunda parte de la temporada promete una definición ajustada entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, con el australiano liderando el campeonato con 284 unidades y su compañero siguiéndolo de cerca con 275 puntos.

El cronograma para seguir la actividad de Colapinto es el siguiente:

Viernes 29/8: Práctica 1 a las 7.30 hs, Práctica 2 a las 11.00 hs

Práctica 1 a las 7.30 hs, Práctica 2 a las 11.00 hs Sábado 30/8: Práctica 3 a las 6.30 hs, Clasificación a las 10.00 hs

Práctica 3 a las 6.30 hs, Clasificación a las 10.00 hs Domingo 31/8: Carrera a las 10.00 hs

Durante el receso de la Fórmula 1, que comenzó tras el Gran Premio de Hungría del 3 de agosto, Colapinto mantuvo su entrenamiento intenso. Desde pedalear en Barcelona hasta motos de agua en Formentera, el piloto también compartió un video reciente de ejercicios de cuello, esenciales para un corredor de la máxima categoría: “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Que empiecen las carreras, ¡dale locoooo!”, escribió el pilarense en sus redes.