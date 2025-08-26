“Ojalá existiera la pena de muerte”: El fuerte reclamo de la madre de Dalma Salomé

A principios de septiembre está previsto que se realice la audiencia de juicio abreviado contra Víctor Manuel Márquez, acusado de haber cometido el femicidio de Dalma Salomé Bataches en septiembre de 2024. Esta modalidad judicial permite resolver la causa sin debate oral, siempre que el imputado acepte los hechos y la calificación legal.

La madre de la víctima, Andrea Medinas, expresó su profundo rechazo a esta instancia abreviada y reclamó la condena máxima para el acusado. “Pedimos cadena perpetua, que nunca salga. Ojalá existiera la pena de muerte en Argentina para que sea el primero en la lista. Una persona así no debe existir en la sociedad”, declaró en diálogo con Salta/12.

Dalma Bataches tenía 23 años y era madre de una niña pequeña. Fue asesinada el 17 de septiembre de 2024, y su cuerpo fue hallado al día siguiente debajo del puente viejo del barrio Santa Lucía. La investigación sostiene que Márquez la asfixió y luego le arrojó un bloque de cemento en la cabeza. Un examen de ADN y registros de cámaras de seguridad fueron determinantes para identificarlo y detenerlo en diciembre de ese año.

Medinas reiteró su inconformidad con el procedimiento abreviado, cuestionando la falta de respuestas. “(Márquez) nunca habló. Sé que es su derecho, pero no estoy de acuerdo con que (el juicio) sea en un solo día. Quiero saber quién lo mandó, por qué lo hizo con tanto odio, si alguien más estaba abajo esperando. Son preguntas que no tienen respuesta”, sostuvo.

La querella, representada por el abogado Alberto Díaz Aranda, insiste en obtener la pena máxima. Mientras tanto, la madre de Dalma mantiene sus dudas sobre si hubo más involucrados en el crimen. “Todas las pruebas apuntan a él, pero no se sabe si había alguien más abajo en el río. Yo confío en mi abogado, pedimos la perpetua”, afirmó.