Exoneraron a un agente de la Policía que trabajaba en San Luis tras ser condenado

Mediante el Decreto N° 517, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el Gobierno de Salta dispuso la destitución por exoneración del agente policial M.A.C, quien prestaba servicios en la Comisaría N° 9 de San Luis.

La medida se tomó tras un sumario administrativo instruido por la Secretaría de Seguridad, en el marco de lo dispuesto por el Reglamento General de la Policía de Salta (Decreto N° 1490/2014). Durante el proceso, se constató que M.A.C. incurrió en faltas graves que transgredieron los artículos 104 y 106 inciso a) de dicha normativa, con el agravante previsto en el artículo 140, inciso b).

El expediente incluyó múltiples pruebas, entre ellas informes policiales, registros del 911, un test de alcoholemia, documentación del Hospital San Bernardo y el libro de guardias de la dependencia policial. Asimismo, se sumó la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Garantías Cuarta Nominación del Distrito Judicial Centro, que condenó al agente en sede judicial.

La Dirección General de Asuntos Internos aconsejó declarar responsable administrativamente a Cardozo y aplicar la sanción máxima: la exoneración. Posteriormente, la Fiscalía de Estado, mediante Dictamen N° 175/2025, coincidió en que correspondía su destitución.

En los considerandos, el decreto resalta que el procedimiento respetó las garantías del debido proceso y el derecho de defensa del involucrado, al permitírsele declarar, presentar pruebas y alegar en el marco del sumario.