Dos policías de la motorizada heridos después de chocar entre ellos

Un dramático accidente sorprendió a transeúntes en calle Alvear esquina pasaje Antártida Argentina, cuando dos efectivos de la Sección Motorizada de la Policía de Orán protagonizaron un fuerte choque mientras circulaban en paralelo.

Según testigos, las motocicletas se engancharon entre sí por causas que aún se investigan, lo que provocó que ambos policías perdieran el control y cayeran al pavimento. El impacto dejó a uno de ellos tendido en la calzada sin poder levantarse, mientras su compañero intentaba reincorporarse con visibles signos de dolor.

Vecinos y personal de emergencias acudieron de inmediato para asistirlos, siendo luego trasladados de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl. Las circunstancias del siniestro permanecen bajo investigación.