Hacía dedo y le habría intentado robar al hombre que lo llevó, después huyó en un colectivo

Los hechos sucedieron el fin de semana cuando un hombre que circulaba por Ruta Nacional 51, en un buen gesto levantó a sujeto que hacía dedo.

El hombre de 26 años aparentemente habría sacado un cuchillo de entre sus pertenencias para luego, bajo amenazas, pedirle su teléfono celular y una billetera, para luego huir a pie hacia un descampado.

Tras los hechos, el conductor alertó a los efectivos de la Comisaría N° 9 de San Luis, por lo que se activó un operativo cerrojo. El sospechoso intentó escapar corriendo por pasajes oscuros, pero finalmente fue localizado cuando abordó un colectivo de la línea 6 de SAETA, en un intento por abandonar el lugar.

Uno de los efectivos, que se encontraba a pie, solicitó la colaboración de un motociclista para alertar al conductor del colectivo y lograr su detención. El vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 2,5 de la misma ruta. Allí, el acusado fue reducido, identificado y requisado, encontrándose en su poder los objetos sustraídos.

Ante la posibilidad de fugarse, el fiscal Escalante solicitó se mantenga la prisión preventiva. Era la cuarta vez que estaba involucrado en un hecho de esta gravedad.