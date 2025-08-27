Scoring en Salta: Ya se retuvieron 500 licencias por alcoholemia

En menos de cinco meses de vigencia del sistema de scoring, alrededor de 500 conductores en la ciudad de Salta quedaron inhabilitados para manejar tras ser detectados con alcohol en sangre.

La sanción implica la pérdida automática de los 20 puntos de la licencia, que queda retenida hasta cumplir con multas, cursos y 60 días de inhabilitación.

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, desde abril los controles de alcoholemia derivaron en la retención de 500 carnés de conducir. En estos casos, la normativa establece la pérdida total de puntos y la imposibilidad de manejar hasta completar el proceso de recuperación.

El procedimiento contempla tres requisitos: el pago de la multa económica, una inhabilitación de 60 días y la aprobación de un curso de reeducación vial. Este trámite solo puede realizarse una vez cada dos años.

El curso, indicó El Tribuno, incluye dos instancias técnicas y una tercera denominada “charla de impacto”, dictada por Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables). Allí, familiares de víctimas de siniestros viales relatan en primera persona las consecuencias irreversibles de conducir alcoholizado.

Desde la implementación del scoring, cerca de 300 infractores ya completaron el curso y recuperaron sus puntos. “Muchos salen de las charlas llorando y conmovidos. Queremos que se conviertan en multiplicadores de este mensaje. El desafío es bajar la reincidencia y cambiar la cultura vial”, agregó.