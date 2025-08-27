Con Fe, peregrinos de Santa Victoria Oeste inician su andar este 1° de Septiembre

Una de las peregrinaciones que conmueve año a año es la de Santa Victoria Oeste, que es una de las primeras en iniciar su caminata hacia nuestros Santos Patronos.

Trini, peregrina referente contó: "Comenzamos a peregrinar en 2002, salimos el 1° de Septiembre hacia Salta. Siempre con el pedido al Señor y a la Virgen del Milagro, para que la madre del Milagro nos cubra con su Santo Manto todo el camino y que vayan bien todos los peregrinos que año tras año salen".

La mujer confirmó que son 36 fieles que año a año enfrentan un gran desafío. "Ya estamos acostumbrados al frío, viento, lluvias, nevadas y cansancio. Comencé a promesar y me cumplió todo. Vamos especialmente por los enfermos".

Otro de los referentes de los peregrinos, contó "es dura la cosa, estamos cruzando 5000 metros sobre el nivel del mar. A veces por el viento, la velocidad no podemos caminar ni llevar las imágenes".

Por último, la mujer recordó: "El recorrido va ser como todos los años, antes sufríamos por alimentos pero ahora tenemos padrinos de Santa Fe y de aquí", cerró por El Once TV.