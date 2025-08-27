El "Lobo jujeño" calienta la previa: “Gimnasia es el grande de la categoría”

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, volvió a encender la mecha de la rivalidad en la previa del partido del domingo contra Central Norte, correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional.

En declaraciones a Radio Salta, el dirigente no solo defendió que el verdadero clásico del “Lobo” es con Juventud Antoniana, sino que además minimizó la histórica puja con Central Norte. “El clásico de Gimnasia de Jujuy es Juventud, la historia lo dice. Jugó más veces con Juventud que con el resto. La vez pasada se enojaron en Central Norte porque dije que no eran clásico”, lanzó.

La ausencia de hinchas visitantes en el estadio 23 de Agosto fue otro punto de fricción: “Es sin visitantes, igual que en Salta. Las mismas condiciones”, remarcó Morales, hermano del exgobernador jujeño Gerardo Morales.

Pero lo más picante llegó cuando volvió a tocar la fibra de la rivalidad provincial: “El problema lo tienen ustedes allá. Están peleando para ver quién es el clásico nuestro. Gimnasia de Jujuy es el grande de la categoría y ustedes están tratando de llegar”.

Pese a sus declaraciones filosas, el dirigente pidió “no perder de vista que el fútbol es un deporte” y convocó a salteños y jujeños a trabajar juntos para potenciar el fútbol del NOA.

De cara al duelo del domingo, se mostró confiado: “Vamos a jugar contra un gran rival, Central es un gran rival, pero creo que Gimnasia tiene los argumentos suficientes como para ganarle. Va a ser una fiesta”.