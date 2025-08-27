Quemaban pastizales y los descubrieron: Fueron multados y detenidos

La Patrulla Ambiental multó a cinco personas que quemaban pastizales mientras realizaban tareas de desmalezado en la zona sudeste de la ciudad.

El personal detectó las columnas de humo y acudió al lugar de forma preventiva cuando se dio con el escenario.

Los hombres estaban desmontando un predio y quemando los restos de las malezas. Ante esta situación se procedió a sancionarlos y multar al encargado de la cuadrilla.

El personal municipal se encontraba acompañado por la personal policiales los cuales procedieron a detener a los sujetos.