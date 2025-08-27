Nuevo audio de Spagnuolo: "Lule nos está cog... a todos con la pi.. de Karina, no con la de él..., y está dejando los dedos pegados"

Una nueva tanda de audios atribuidos a Diego Spagnuolo fue publicada este miércoles, en medio del escándalo que sigue sacudiendo al Gobierno de Milei por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. En las nuevas declaraciones, el extitular de la ANDIS vuelve a apuntar contra Karina Milei y, sobre todo, contra Eduardo "Lule" Menem por un presunto esquema de corrupción en ese organismo.

"Y todo eso es Lule [Menem], todo eso es Lule, todo eso es Lule. (...) Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no con la de él", se despacha, soez, Spagnuolo.

“Además, vos lo ves, negro desagradable. ¿Vos viste lo feo que es? Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho."

Poe otra parte, Spagnuolo tildó de "pelotudo" a Manuel Adorni por una insólita conferencia de prensa en la que mostró una radiografía de un perro.

Los audios fueron difundidos por Carnaval Stream, en el programa del kirchnerista Mauro Federico, que ya habían publicado junto con Jorge Rial las primeras tandas de declaraciones. Como las otras veces, no hubo referencias temporales ni una explicación sobre cómo se obtuvieron las grabaciones.

En uno de esos audios, Spagnuolo habla del esquema de "repartijas" en Discapacidad y menciona a la droguería Suizo Argentino, apuntada por el supuesto pago de sobornos.

"A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y ’ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo’... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente", se escucha en el audio.

El extitular de la ANDIS cargó duramente contra Eduardo "Lule" Menem en unos nuevos audios filtrados.

"Son desprolijos, son desprolijos", continúa Spagnuolo. Y apunta directamente a Eduardo Menem como responsable de esa situación.

Y sigue: "Los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados. Esté está dejando los dedos pegados (...) ¿Aparte son seis meses que recién llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho? (...)", criticó en los audios que reveló Carnaval.

El exfuncionario también se refiere a la hermana del Presidente: "Karina era una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?", se pregunta.

"Lo tenés al pelotudo de Adorni": el recuerdo de la conferencia de prensa con una radiografía de perro

En otro de los audios Spagnuolo también carga contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y rememora una insólita conferencia de prensa. Se refiere a un episodio de julio de 2024 cuando, para criticar el manejo de las pensiones por discapacidad en el kirchnerismo, Adorni mencionó en una conferencia el caso de un médico correntino que usó la radiografía de un perro para justificar irregularmente una pensión.

"Mirá la comunicación, lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información... Le dijimos ’esta pensión no se otorgó’, la de la radiografía del perro. ¿Qué va y dice? ’Esta pensión se otorgó’, y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó", se oye a Spagnuolo.

También recuerda la reacción de Adorni. "’Eh están mintiendo, están mintiendo’... Flaco, te lo expliqué clarito: esta no se otorgó", enfatiza sobre la advertencia que dice haberle hecho al vocero.

Esa conferencia de prensa de la que habla Spagnuolo ocurrió el 19 de julio del año pasado, en una de sus habituales apariciones ante los periodistas acreditados en Casa Rosada.

"Para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó junto al certificado la radiografía de un perro con una particularidad. ¡Tiene la cola del perrito! Y le otorgaron la pensión", afirmó entonces el vocero presidencial.

Fue desmentido por el extitular de la ANDIS durante la gestión de Alberto Fernández, Fernando Galarraga. /Clarín