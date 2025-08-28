Comenzó oficialmente el operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera de Salta

La provincia de Salta es el punto de partida de la Operación Presidente Julio Argentino Roca, una iniciativa del Ministerio de Defensa que despliega a las Fuerzas Armadas en zonas de seguridad de fronteras del norte y noreste del país.

La acción militar comenzó el 27 de agosto y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025, con foco en la vigilancia y el control de áreas no urbanas y pasos fronterizos no habilitados.

El despliegue, regulado por la Resolución 727/2025, se realiza en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, fuerzas federales y provinciales, bajo la supervisión del Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25.

Además, se implementará un sistema de registro de información y novedades para evaluar el cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos.

La operación busca intensificar la seguridad en la frontera, contribuir a la demarcación de los límites internacionales y garantizar la coordinación legal y judicial en la jurisdicción de Salta, cumpliendo con las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

El “Operativo Roca” se integra con el Plan Güemes, vigente desde el año pasado, que también apunta a fortalecer el control estatal en la frontera. Tras el relanzamiento del plan en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz afirmó: “Pusimos en marcha el nuevo corredor que abarca Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”.