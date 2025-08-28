ATSA Salta cerró acuerdo paritario para el sector privado de salud



Clínicas, sanatorios, consultorios, droguerías y veterinarias alcanzarán mejoras salariales con aumentos acumulativos y sumas no remunerativas.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Salta informó que se logró cerrar un acuerdo paritario para todos los convenios del sector asistencial privado. El entendimiento alcanza a trabajadores de clínicas, sanatorios, consultorios, droguerías y veterinarias.

El acta establece aumentos acumulativos en tres tramos:

1,9% en agosto

1,7% en septiembre

1,6% en octubre

Además, se acordó una asignación no remunerativa mensual de $60.000, que se pagará en agosto, septiembre y continuará desde octubre hasta la firma de un nuevo acuerdo.

Finalmente, se estableció que en octubre de 2025 se abrirá una nueva instancia de revisión salarial para evaluar la situación inflacionaria y garantizar la recomposición de los haberes de los trabajadores del sector.