Tras la renuncia de Del Frari, la abogada y conductora televisiva Guadalupe Biella ingresaría al Concejo

Luego de la dimisión al cargo de concejal de Martín Del Frari, quien tenía mandato vigente hasta el 10 de diciembre, la abogada y conductora televisiva de Que pasa Salta Guadalupe Biella sería su reemplazante en el Concejo Deliberante de Salta.

Según explicó el secretario Electoral de la Provincia, Pablo Finkelstein, a InformateSalta, el reemplazo de un concejal depende del orden de la lista oficializada, sin que el género influya en la decisión.

En vista de ello, el lugar sería ocupado por la abogada e hija del médico y diputado, Bernardo Biella, quien figuraba en el 4to lugar dentro de la misma lista del frente Vamos Salta, que apoyaba la candidatura a intendente de Emiliano Durand.

En aquella oportunidad, la lista encabezada por Darío Madile había obtenido tres bancas, siendo Del Frari el último en ingresar, con un período de dos años.

Por el momento, resta confirmar si Biella aceptará asumir el cargo. En caso de que decline, el siguiente en la lista sería Juan Pablo Linares.