Estafa piramidal por WhatsApp, prometía hasta un 60% de intereses semanales a los "inversores"

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), investiga el montaje de un presunto esquema de inversiones, mediante el cual habrían resultado estafadas numerosas personas.

Hasta el momento, se han presentado 16 denuncias en contra de una mujer que operaba dicho esquema a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.

Según las primeras investigaciones, la maniobra consistiría en la oferta de rápida devolución de lo invertido, con la promesa de obtención de una alta tasa de intereses semanal, que oscilaba entre el 40 y 60 %.

Señalaron los damnificados que para poder acceder a la inversión, como paso previo, debían transferir dinero a la cuenta bancaria de la mujer investigada.

Si bien en algunos casos, se dio cumplimento con la primera devolución, posteriormente habría dejado de efectuar los pagos de intereses alegando diferentes excusas.

Actualmente, se realizan allanamientos solicitados por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantías interviniente, en la ciudad de Rosario de Lerma, con la detención de dos hombres hasta el momento.