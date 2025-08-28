Guada Biella declinó de asumir como concejal, quién sigue en la lista

Pese a las expectativas generadas, la abogada y conductora televisiva Guadalupe Biella decidió no asumir la banca en el Concejo Deliberante de Salta, que quedó vacante tras la renuncia de Martín Del Frari.

Su lugar será finalmente ocupado por el subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, según confirmaron fuentes oficiales.

Biella figuraba como la siguiente en el orden de la lista, detrás de Del Frari, pero presentó su renuncia, habilitando así que Linares tome la banca.

El secretario Electoral de la provincia, Pablo Finkelstein, explicó que al renunciar Biella, corresponde al siguiente en la lista asumir la banca vacante.

Fuentes cercanas al subsecretario destacaron que Linares asumirá formalmente en los próximos días y que su incorporación permitirá reforzar la participación del Ejecutivo en proyectos sociales y políticas de inclusión.