Policía de la Federal acusado de "phishing " millonario, el dinero iba a la cuenta de un preso

Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y por requerimiento del Juzgado de Garantías 2 del Distrito Sur, con sede en San José de Metán, efectivos de la Unidad de Investigación de la UDEC detuvieron a un cabo primero de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por estafas. Durante el operativo fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una notebook.

El 7 de marzo de 2025, una mujer denunció haber sido víctima de una millonaria estafa mediante la modalidad de phishing (suplantación de identidad). Según relató, recibió un mensaje de WhatsApp de una persona que se hizo pasar por un amigo suyo, quien le ofreció la venta de 17.000 dólares. Creyendo de que se trataba efectivamente de su conocido, la damnificada transfirió 20.230.000 pesos a las cuentas bancarias indicadas, pero nunca recibió la moneda extranjera.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, permitió establecer que el dinero fue transferido inicialmente a una cuenta a nombre de un interno de la Unidad Carcelaria de Metán. Posteriormente, se detectaron movimientos hacia cuentas vinculadas al oficial de la Policía Federal y a su pareja, ambos residentes en la ciudad de Salta.