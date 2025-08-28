Sorpresa en Tartagal: Dos pumas aparecieron a pocos kilómetros de La Toma

Un inusual avistamiento sorprendió a trabajadores de la zona de Tartagal, ya que a tan solo 2 kilómetros de La Toma fueron visto dos pumas mientras se desplazaban entre la vegetación.

Rápidamente generó impacto entre los vecinos, ya que no es habitual observar a estos felinos tan cerca de áreas transitadas. En las imágenes captadas por los trabajadores que se cruzaron con estos animales se los puede apreciar recorriendo el lugar con total tranquilidad.

Estos animales silvestres suelen desplazarse en busca de alimento o agua, por lo que recomiendan a la comunidad evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades ambientales en caso de nuevos avistamientos.

La filmación ya circula en redes sociales despertando la admiración por la belleza de los pumas, pero también preocupación, ya que sostienen que su presencia podría llevar a que inadaptados quieran hacerles daño.