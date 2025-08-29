Avanza la implementación del Plan Roca en el norte de la provincia

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Marcelo Rozas Garay.

Durante la reunión se analizó ejecución de “Operación Roca”, que se implementará en el norte de la provincia con el incremento de las fuerzas de seguridad nacional.

En la primera etapa, la operación militar se concentrará en Salta, dentro del área delimitada como zona de seguridad de fronteras. Rozas Garay detalló que se trabajará con una importante cantidad de personal y recursos tecnológicos de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Gaspar Solá Usandivaras destacó la importancia de Operación Roca en el norte provincial para reforzar las tareas de vigilancia y control de frontera en zonas no urbanas ni habilitadas como pasos fronterizos.