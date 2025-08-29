Le arrojó agua hervida a un perro en Orán, todo quedó registrado por las cámaras

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, dispuso medidas cautelares contra un hombre de 27 años tras la denuncia por presunto maltrato animal a una perra llamada Luna, en el barrio San Jorge.

Según la denuncia, el acusado habría arrojado agua hervida contra el animal mientras se encontraba dentro del jardín de su vivienda, protegido por rejas.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la propiedad y motivó la inmediata actuación de la Fiscalía. Un veterinario examinó a Luna y diagnosticó irritación cutánea por lesión térmica, aunque el pelaje del animal actuó como aislante, evitando daños de mayor gravedad. Se indicó un tratamiento con antiinflamatorios, analgésicos y seguimiento clínico.

Entre las medidas cautelares dictadas por la Fiscalía y notificadas con intervención del Juzgado de Garantías, se incluye la prohibición de ejercer violencia o agresión hacia la perra y su dueño, así como la prohibición de arrojar objetos al domicilio de la víctima, en cumplimiento de la normativa vigente de protección animal.

El caso pone de relieve la atención de las autoridades locales sobre la protección de animales domésticos y refuerza la respuesta judicial ante denuncias de maltrato.