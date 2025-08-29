Boleta Única Papel: Cómo funciona y qué hacer para no confundirse en las elecciones

Con las elecciones legislativas del 26 de octubre cada vez más cerca, las autoridades provinciales advierten que muchos votantes aún desconocen cómo usar la Boleta Única Papel (BUP), que se empleará por primera vez en todo el país.

El Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, se reunió con senadores provinciales y secretarios para avanzar en la difusión del nuevo sistema de votación.

Villada destacó que los legisladores manifestaron su preocupación por el bajo conocimiento de la población sobre la BUP y la importancia de capacitar a los votantes para garantizar transparencia y participación ciudadana.

Para facilitar el aprendizaje, se implementará un programa de formación en escuelas, donde se entrenará a “replicadores” que enseñarán a los votantes cómo usar la BUP correctamente y evitar errores al marcar su elección.

Cómo es la Boleta Única Papel

La BUP reúne en una sola papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos.

Cada cargo aparece en un espacio horizontal, y cada agrupación política en columnas verticales.

Junto a cada cargo hay un casillero en blanco para marcar la opción elegida.

Paso a paso para votar

Presentar el Documento Nacional de Identidad en la mesa correspondiente.

Recibir la Boleta Única Papel y un bolígrafo del presidente de mesa.

Ingresar a la cabina y marcar las opciones de preferencia.

Doblar la boleta siguiendo las instrucciones del dorso e introducirla en la urna.



Con estas medidas, el Gobierno busca que los ciudadanos conozcan bien el nuevo sistema, puedan votar con seguridad y contribuir a unas elecciones claras y transparentes.