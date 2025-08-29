“Es imposible competir con lo que está en negro”, dice el intendente de Orán

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, analizó la compleja situación económica que atraviesa el norte provincial y apuntó contra la competencia desleal que genera la frontera con Bolivia, un fenómeno que no es nuevo pero que hoy se agrava por la diferencia cambiaria.

En diálogo con CNN Radio Salta, Lara Gros sostuvo que en la zona norte la realidad es dispar, ya que, si bien la frontera genera competencia desleal, mucha gente trabaja dando servicio a quienes llegan de distintos puntos del país generando movimiento económico.

Ante esto advirtió que el impacto más fuerte del contrabando no se siente únicamente en Orán, sino en las principales ciudades del NOA: “Ha impactado más en centros urbanos grandes como Salta, Jujuy, Tucumán y otros que reciben toda esta mercadería. Aquí el comercio lo vivió siempre, quien abre un local sabe que no puede competir”, dijo.

Para Lara Gros, el comercio atraviesa una crisis estructural: “Hoy en día, dentro de todo, trabaja, pero con bienes distintos a los que se consiguen en la frontera. La situación es compleja (…) con un dólar barato en Argentina a una devaluación con cambio blue en Bolivia, esto va a ser insostenible, en algún momento se va a equilibrar, dentro de poco”, explicó.

El intendente también advirtió que en Bolivia existe un dólar paralelo debido a la crisis económica del vecino país, lo que potencia las distorsiones en la frontera.

Finalmente, se refirió a los impuestos que dejan en desventaja a los comerciantes locales frente al comercio informal fronterizo: “Un comercio en Orán o Salta tiene que pagar 21% de IVA, 4% en Rentas, impuestos municipales, además de los costos financieros y de tarjetas. Es imposible competir contra eso que es todo en negro por así decirlo”, concluyó.