Juventud busca afirmarse en casa frente a Atlético de Rafaela

Con la presión de sumar, Juventud buscará hacerse fuerte de local cuando reciba a Atlético de Rafaela el próximo domingo, desde las 17 hs, en el estadio Martearena.

De cara al partido, el técnico Germán Noce no podrá contar con Dardo Torres, quien sufrió un golpe en una costilla y quedó descartado. La noticia positiva es el regreso de Julio López, que cumplió su fecha de suspensión y volverá a ocupar un lugar en el once titular.

Durante la práctica formal de fútbol realizada en el estadio mundialista, Noce dispuso un equipo con algunas dudas por resolver. En el mediocampo, Luciano Arraya aparece como opción de contención, buscando mayor equilibrio y evitar filtraciones del rival en la zona central.

El lateral izquierdo Luciano Viano se perfila como titular tras su destacada actuación en San Francisco. Una de las alternativas que evalúa el cuerpo técnico es adelantarlo unos metros para aprovechar su proyección ofensiva, aunque también se contempla mantenerlo en su posición natural sobre el carril.

En la mitad de la cancha, el entrenador mantiene a Martín Esparza, Maximiliano Vargas y John Palacios.

Noce ratificó su confianza en la dupla de delanteros conformada por Juan Cruz Franzoni y Mateo Mamaní, quienes volverán a ocupar el frente de ataque en el próximo compromiso.