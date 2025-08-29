Otro alumno fue atacado dentro de una escuela: "Le falta un pedazo de carne"

Nuevamente se conoce la denuncia por agresión dentro de un establecimiento educativo, en el norte de la provincia, donde un alumno resultó herido luego que lo golpearon dentro de un curso, con lesiones en su rostro y boca. ¿Qué pasó?

La madre del alumno damnificado habló con el medio VideoTar, dando cuenta de lo que pasó con su hijo en la Escuela Técnica 3135 de la ciudad de Tartagal, donde comentó que un compañero lo golpeó, como también que sus compañeros confabulaban contra él, denigrándolo, lamentándose igualmente la liviandad con la cual la dirección tomó el caso.

Primero contó que, si bien las clases comienzan a las 14.00 horas, a las 15.00 recibió un llamado de la preceptora pidiendo que fuera a buscar a su hijo al establecimiento porque había sido golpeado. Cuando llegó, lo encontró en la entrada y mencionó que él se largó a llorar.

A esto contó que él decía que le dolía todo el rostro, la zona del ojo, por tanto lo llevó al hospital. “Fuimos, le abrieron y me doy que tenía todo 'mordido' por dentro; lo atiende un doctor y me pregunta si en la escuela habían realizado la denuncia contra quien lo agredió, porque el caso era para una denuncia”, sumó gravedad al asunto.

En cuanto a las lesiones, dijo que del ataque recibido, a su hijo le faltaba parte del esmalte de unos dientes, como también que le faltaba un pedazo de carne dentro de la boca, que parecía “tener mordido”. Con estas heridas, la madre fue a la escuela con intención de dar a conocer que iba a hacer la denuncia.

Cuando volvió al establecimiento, dijo que eran las 19.00 horas y que el director todavía no estaba enterado de lo que había pasado. “Me molestó su liviandad”, reclamó la mujer, quien agregó que tomó conocimiento que en un grupo de WhatsApp, los compañeros de su hijo le proferían insultos como “tonto, cucaracha, atontado”, además que estaban confabulando, buscando alguien que hablara a favor del agresor.