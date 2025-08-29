El "cuervo" se alista para la batalla ante el "Lobo" jujeño

Por una nueva jornada de la Primera Nacional y con el objetivo de asegurar la permanencia, Central Norte visitará a Gimnasia de Jujuy este domingo a las 16 horas, en el estadio 23 de Agosto, en otro de los clásicos del norte argentino.

El equipo de Pablo Fornasari llega motivado tras quitarle el invicto al puntero, Gimnasia de Mendoza, con actuaciones destacadas de varios jugadores. “Será otra final”, anunció el propio entrenador, quien busca consolidar al equipo en la categoría.

Este viernes, el plantel realizará la práctica formal de fútbol en el estadio Dr. Luis Güemes, con pocas sorpresas en el once inicial. Todo indica que no habrá modificaciones: Gianluca Mancuso continuará como titular tras sus buenas actuaciones, pese a que Tiago Banega ya está disponible para volver.

Además, el cuerpo técnico evaluará un esquema que incluye a Luciano Ferreira, quien actualmente alterna en el banco de suplentes. La principal incógnita estará en el ataque, donde el entrenador analiza la dupla conformada por Franco Tisera y Diego Ledesma.

El plantel seguirá con los entrenamientos este sábado, y la delegación partirá rumbo a Jujuy después del almuerzo.