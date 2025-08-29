Incendios: Buscan unificar protocolos y perfeccionar la respuesta en la primera línea

Tras los incendios registrados durante el último mes en distintos puntos de la provincia, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá, convocó a una nueva reunión del Comité de Emergencia con el objetivo de ajustar protocolos, mejorar la coordinación y perfeccionar la intervención de cada organismo que actúa en situaciones críticas.

“Hay que trabajar el protocolo y avanzar en la parte específica de la intervención de cada área. Estamos en una época con temperaturas que generan condiciones favorables para que se produzca un incendio”, advirtió Solá.

El Comité está integrado por Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía, Ejército Argentino, Edesa, Aguas del Norte, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Municipalidad de Salta. Además, se sumará el SAMEC, que tendrá un rol clave en la asistencia médica y en la actualización del plan de emergencias.

El ministro destacó que, pese a las desventajas climáticas, la provincia cuenta hoy con herramientas tecnológicas que permiten anticipar la llegada de vientos zonda y organizar respuestas más rápidas.

“Queremos mejorar”, insistió Solá, al remarcar que la coordinación no se limitará a la capital: el protocolo será extendido al interior de la provincia, brindando asistencia y capacitación a intendentes y municipios para enfrentar siniestros en sus territorios.