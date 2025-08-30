La queja de Colapinto tras la clasificación: "Me taparon Sainz y Bearman en el sector 3"

Franco Colapinto dejó sus sensaciones tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos disputada esta mañana, en la continuidad del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Tras finalizar en la 16° colocación, quedando muy cerca del primer corte, el pilarense se quejó de que "Sainz y Bearman lo taparon en el sector 3".

"El auto andaba mejor que en la práctica libre 3 (fue último), me taparon Sainz y Bearman en el sector 3 y perdí mucho tiempo", se lamentó.

"Ellos saben lo que hacen, cuando tenés un auto adelante a dos segundos perdés mucha carga. Es una lástima porque había hecho una buena vuelta. Es una pena, porque creo que tendríamos que haber pasado (a la Q2)", agregó el piloto de Alpine.

"SAINZ Y BEARMAN ME TAPARON EN EL SECTOR 3" las palabras de Colapinto tras no superar la Q1 en Países Bajos.



La carrera final del Gran Premio se correrá mañana domingo a las 10.