Franco Colapinto no pasó de la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto no pudo repetir en la clasificacion su buena actuación de la práctica libre 2 y largará en el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

Con un tiempo de 1:10.104, el argentino quedó a apenas 0.067 del tiempo de corte, por lo que no pudo superar la Q1.

El pilarense cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión, pero el Red Bull de Tsunoda fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al Alpine al decimosexto lugar.

Lance Stroll de Aston Martin, Ollie Bearman de Haas, Esteban Ocon de Haas y Nico Hülkenberg de Sauber fueron los otro cuatro eliminados.