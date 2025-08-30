Escándalo sexual y pelea en el vestuario: La acusación contra dos futbolistas argentinos en Brasil

Internacional de Porto Alegre atraviesa días de máxima tensión. El club de Brasil quedó envuelto en un escándalo que mezcla acusaciones de infidelidad, rumores de triángulo amoroso y hasta una pelea a golpes en el vestuario. En el centro de la polémica aparecen dos futbolistas argentinos: Alexandro Bernabei y Braian Aguirre.

Todo explotó a fines de julio, cuando el sitio brasileño Portal LeoDias reveló que cuatro jugadores del plantel profesional mantenían encuentros secretos con la hija de un empresario ligado al club. Según la información, las citas se daban en lugares alejados de Porto Alegre y bajo un hermetismo total.

Fue la joven quien dio detalles. Contó que los contactos arrancaban por redes sociales, usando el “modo temporal” de Instagram para que los mensajes desaparecieran y no dejaran rastros.

“Besos, caricias, conversación picante, ambiente tenso. Me halagaba, me decía que estaba buena, me preguntaba qué quería que me hiciera”, relató la mujer, de acuerdo con la versión del medio local.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 10 de julio, cuando uno de los futbolistas la citó en una estación de servicio de la zona sur de la ciudad y llegó en una Volkswagen Amarok V6. Allí, según el testimonio, hubo un encuentro íntimo dentro del vehículo.

Bernabei, el primer señalado

El 30 de julio, el escándalo tomó nombre propio: Alexandro Bernabei, lateral izquierdo argentino de 24 años, casado y padre de una hija pequeña, fue identificado como uno de los protagonistas. El portal difundió supuestas capturas de chats y aseguró que la esposa de Bernabei, Val Di Pompo, recibió un mensaje directo de la joven, quien le contó todo sobre la relación extramatrimonial.

El 8 de agosto, Bernabei rompió el silencio en sus redes sociales. “Soy objeto de un intento de chantaje que involucra la divulgación indebida de material de carácter estrictamente personal. Las medidas pertinentes ya están siendo tomadas junto a las autoridades competentes para identificar y responsabilizar a los involucrados”, escribió el futbolista.

Aguirre, chats filtrados y más tensión en el plantel

El escándalo no terminó allí. El 21 de agosto, tras la eliminación del Inter en la Copa Libertadores ante Flamengo, el mismo portal apuntó contra Braian Nahuel Aguirre, lateral derecho argentino surgido de Lanús, al igual que Bernabei.

Según esa versión, “Café” Aguirre mantenía comunicaciones con la chica a través de mensajes temporales y habría concretado encuentros en su departamento, en ausencia de su esposa.

El sitio mostró una captura de un mensaje explícito enviado por Aguirre, y detalló que el jugador solía reaccionar a las historias de la joven en redes sociales.

Pelea a golpes en el vestuario y crisis interna

La situación escaló al máximo tras la derrota del Inter ante Cruzeiro por el Brasileirao, el 23 de agosto. Según Portal LeoDias, la tensión explotó en el vestuario: Wesley habría increpado duramente a Bernabei por su bajo rendimiento y la exposición mediática del escándalo. El capitán Alan Patrick salió en defensa del argentino y la discusión terminó en una pelea a golpes. Al menos cinco compañeros tuvieron que intervenir para separar a Wesley y Bernabei, que llegaron a las manos.

Por ahora, Internacional de Porto Alegre mantiene el silencio y no emitió ningún comunicado oficial sobre la investigación interna ni sobre los episodios que sacuden al plantel.