Reservas y una sospecha que inquieta: ¿"Toto" vendió dólares?

Si algo están mirando los analistas del mercado local, casi día a día, son los movimientos de los depósitos en pesos y en dólares del Tesoro Nacional. No solo porque son como el “capital de trabajo” de cualquier empresa, en este caso de la Tesorería del Palacio de Hacienda, sino porque constituyen en parte del poder de fuego para intervenir en los mercados, afrontar los vencimientos no renovados de la deuda pública en pesos y los compromisos financieros con los bonistas y los organismos internacionales.

En tal sentido, un relevamiento de la consultora 1816 sobre el cierre de las operaciones del mercado del viernes pasado inyectó cierta inquietud. ¿Qué es lo que dice?

Según datos de la consultora, en las 11 ruedas que pasaron entre el 11 de agosto y el 27 de agosto pasado, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central (BCRA) bajaron u$s354 millones. “Hasta hace un par de ruedas pensábamos que el descenso sostenido quizás se explicaba por el pago de obligaciones con organismos internacionales (considerando que el Tesoro enfrentaba pagos con el BID, el BIRF, la CAF y otros organismos por un total de u$s208 millones entre el 12 y 21 de agosto), pero las últimas cifras ya son un fuerte indicio de otra cosa”, señalan los analistas.

La intervención en el mercado de cambios

Ocurre que, con los datos publicados a última hora del viernes pasado, ya son 4 de esas 11 ruedas en la que sucede algo muy peculiar, que difícilmente sea casualidad, según la lectura de estos analistas, y es que la caída de depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA coincide de manera exacta con el aumento de depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA.

“No podemos confirmar totalmente a partir de esto que el fisco haya estado vendiendo divisas (en el mercado oficial o en el MEP), pero no encontramos otra explicación para que, en reiteradas oportunidades, el Tesoro pierda dólares y sume pesos por un monto diario equivalente”, explican.

Al ahondar más en los números de 1816 se ve que las operaciones de esas 4 ruedas que mencionan suman u$s133 millones, pero la consultora no descarta que las ventas hayan sido superiores, dada la caída de depósitos, que alcanzó los mencionados u$s354 millones, entre el 11 de agosto y el 27 de agosto (“todavía no hay datos ni del jueves ni del viernes”, advierte la consultora).

Por lo tanto, hasta aquí el equipo económico de Luis Caputo venía interviniendo indirectamente en el valor del dólar vía una política monetaria extremadamente contractiva, con tasas de interés reales no vistas en décadas, vía el mercado de futuros (“vencido el contrato de agosto, suponemos que al cierre del mes el BCRA quedó “short” –vendido- en unos u$s5.200 millones”, estima 1816),y vía regulaciones como ser encajes bancarios, cambios en la posición de contado de los bancos, etcétera, pero -de confirmarse- las aparentes ventas de dólares del Tesoro en el mercado oficial no serían más que otro hito que refleja que la prioridad absoluta del Gobierno es llegar a las elecciones legislativas con un dólar tranquilo. O sea, cueste lo que cueste. Después, Dios dirá.

Por lo pronto, si las sospechas de estos analistas, y ahora del mercado, acerca del fuerte indicio de intervención oficial en el mercado de cambios van ganando terreno, en momentos en que todos le cuentan las costillas al Tesoro y al BCRA, constituye otro ruido que conspira con las expectativas futuras del tipo de cambio. Veremos.

Por Jorge Herrera

mdzol.com