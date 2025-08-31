Coimas en Discapacidad: Para Mayans, "Spagnuolo sabe mucho y hay que cuidarlo porque peligra su vida"

Desde el kirchnerismo volvieron a criticar al Gobierno por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtieron: "Peligra la vida de Diego Spagnuolo".

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, planteó en declaraciones a Radio 10 sobre los audios del ex jefe de ANDIS, que habló de presuntas coimas por la compra de medicamentos: "Hay una confesión de un ex alto funcionario del Gobierno que estaba a cargo de ANDIS".

Mayans dijo: "Spagnuolo confiesa lo que pasó. Se trata de una persona muy cercana al presidente Javier Milei, no es una persona que hizo un comentario cualquiera. Hay que cuidarlo, porque peligra su vida, porque sabe mucho".

El legislador K dijo sobre las acusaciones de presunta corrupción que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, un funcionario que responde a ella: "Para mí terminó el relato. Estamos con el presupuesto de 2023, ahí está la base de corrupción del sistema, tienen gastos a discrecionalidad".