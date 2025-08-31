Mirtha minimizó la corrupción de los Milei: “Los gobiernos roban desde hace muchos años”

La crisis en el gobierno de Javier Milei se profundizó en las últimas horas tras la aparición de audios que involucran a Karina Milei y al exfuncionario Diego Spagnuolo, donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías vinculadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El escándalo sacudió a la Casa Rosada y dejó expuesto un entramado de presunta corrupción que todavía no se sabe hasta dónde puede llegar.

En ese contexto, el programa de Mirtha Legrand del sábado puso el tema sobre la mesa, pero la conductora eligió relativizar la gravedad del caso. Al referirse a las denuncias, lanzó una frase que generó polémica: “Roban desde hace años”. Con esas palabras, Legrand no mencionó directamente al presidente ni a su hermana, sino que buscó diluir la responsabilidad actual con el argumento de que la corrupción es un mal histórico de la política argentina.

El gesto fue leído como un intento de blindar a Milei en medio de la tormenta. Bajo el manto del discurso antipolítica —ese que coloca a todos los dirigentes en el mismo nivel de sospecha—, Legrand dejó de lado la posibilidad de exigir explicaciones al gobierno en funciones. En cambio, instaló la idea de que “todos roban” y que, por lo tanto, el caso Milei no sería distinto a otros.

Con su frase, la conductora reforzó un mensaje que relativiza el escándalo y que, lejos de señalar responsabilidades concretas, apunta a normalizar la corrupción como si fuera un hecho inevitable.