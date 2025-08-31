Fin de un agosto trágico: Un hombre en estado crítico tras incendio provocado por una explosión

Agosto cierra así con un saldo devastador; en las últimas horas, un hombre quedó gravemente herido tras quedar atrapado en medio de las llamas durante el incendio de una vivienda de calle Paraguay, en el barrio San Silvestre de Tartagal. Su estado de salud es delicado y permanece internado bajo cuidados intensivos.

El siniestro, que se habría originado por la explosión de una garrafa, afectó una parte de la casa y dejó como saldo a una persona con quemaduras que permanece internada en estado crítico bajo observación médica.

Un periodista de la zona registró en video cómo quedó el interior de la vivienda tras el incendio, que no causó mayores daños estructurales gracias a la intervención rápida y coordinada de los equipos de emergencia.

Las autoridades recordaron que las condiciones climáticas actuales favorecen este tipo de incidentes y recomendaron extremar los cuidados en el manejo de artefactos a gas.