Emergencia en discapacidad: Sáenz se reunió con un vecino de Metán afectado por la quita de su pensión

Los vecinos de los barrios La Sirena y San Cayetano, en Metán, se sorprendieron con la visita del gobernador Gustavo Sáenz a Abel “Chicho” Valencia, un vecino que perdió sus dos piernas y que recientemente quedó sin la pensión por invalidez que le correspondía.

El mandatario provincial se acercó al domicilio de Valencia para interiorizarse sobre su situación y escuchar su reclamo, que refleja una problemática que atraviesan miles de argentinos.

“Lo que le ocurrió a Valencia es lo mismo que lamentablemente están atravesando miles de argentinos a quienes les quitaron el beneficio de la pensión por discapacidad. No se trata solo del apoyo económico, sino también de la obra social, con todo lo que eso significa”, expresó Sáenz.

El gobernador aseguró que tomará cartas en el asunto: “Le dije a él, y así lo voy a comunicar en mis redes sociales, que me voy a encargar de hacer justicia con este tema acá en Salta”, afirmó.

La situación de Abel Valencia generó una fuerte repercusión entre los vecinos de la zona, que valoraron el gesto del mandatario de acercarse a escuchar y brindar su apoyo directo.