¡No se salvan ni las mascotas! Robaron en una vivienda y se llevaron una gatita

Un hecho delictivo lamentable se dio el fin de semana en Embarcación, cuando delincuente ingresaron a una vivienda y robaron distintos elementos de valor, pero grande fue la sorpresa cuando descubrieron que se llevaron su mascota, una gatita de corta edad.

Se pudo determinar que quien ingresó es un conocido delincuente de la zona, el cual se habría llevado una hidrolavadora, amoladora, herramientas y el animal, publicó UVC Canal 10.

Los vecinos están desesperados y piden a la comunidad estar alerta para restituirle su mascota.