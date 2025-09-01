¡No se salvan ni las mascotas! Robaron en una vivienda y se llevaron una gatita

Policiales01/09/2025
gatita...

Un hecho delictivo lamentable se dio el fin de semana en Embarcación, cuando delincuente ingresaron a una vivienda y robaron distintos elementos de valor, pero grande fue la sorpresa cuando descubrieron que se llevaron su mascota, una gatita de corta edad. 

gatita2

Se pudo determinar que quien ingresó es un conocido delincuente de la zona, el cual se habría llevado una hidrolavadora, amoladora, herramientas y el animal, publicó UVC Canal 10. 

Los vecinos están desesperados y piden a la comunidad estar alerta para restituirle su mascota

